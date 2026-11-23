Ремонт энергосетей. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии будут действовать завтра, 24 ноября, в Харьковской области. Электроэнергию для каждой из очередей будут отключать несколько раз в сутки — два или четыре раза.

Об этом сообщила пресс-служба "Харьковоблэнерго", передает Новини.LIVE.

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Графики отключений света в Харьковской области на 24 ноября

Из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, 24 ноября в Харьковской области в течение суток будут применяться почасовые ограничения электроснабжения. Такое решение принято по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Ориентировочное время отключения электроэнергии для каждой очереди и подочереди с учётом периода, необходимого для переключения:

1.1 — 00:00–01:30; 08:30–15:30; 19:00–22:30;

1.2 — 00:00–01:30; 06:00–15:30; 19:00–22:30;

2.1 — 08:30–15:30; 19:00–22:30;

2.2 — 08:30–15:30; 19:00–22:30;

3.1 — 01:30–05:00; 08:30–15:30; 19:00–20:00; 22:30–24:00;

3.2 — 01:30–05:00; 15:30–20:00; 22:30–24:00;

4.1 — 15:30–20:00; 22:30–24:00;

4.2 — 15:30–19:00; 20:00–24:00;

5.1 — 05:00–08:30; 15:30–19:00;

5.2 — 05:00–08:30; 15:30–19:00;

6.1 — 06:00–08:30; 12:00–19:00;

6.2 — 06:00–08:30; 12:00–19:00; 22:30–24:00.

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

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Для промышленных предприятий и бизнеса в течение суток предусмотрены ограничения потребления электроэнергии в соответствии с графиками ограничения мощности.

"Ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому следите за обновлениями на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго", — говорится в сообщении.

Пост "Харьковоблэнерго". Фото: скриншот

Харьковская область — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 24 ноября в Харьковской области ожидается непогода с осадками — дождем и мокрым снегом. Кроме того, синоптики предупредили о порывах ветра до 20 метров в секунду и гололеде на дорогах.

Также в Харькове кирпич, который удалось спасти из разрушенной усадьбы Сорокина, используют для восстановления храма Иоанна Богослова. С его помощью планируют воссоздать утраченные части карниза.

А 23 ноября Россия атаковала дронами Лозовую в Харьковской области и несколько районов Харькова. В результате обстрела есть раненые и разрушения.