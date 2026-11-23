Ремонт енергомереж. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла діятимуть завтра, 24 листопада, у Харківській області. Світло для кожної із черг вимикатимуть декілька разів на добу — два або чотири рази.

Про це повідомила пресслужба Харківобленерго, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключення світла в Харківській області на 24 листопада

Через складний стан Об’єднаної енергосистеми, спричинений російськими обстрілами, 24 листопада на Харківщині протягом усієї доби застосовуватимуть погодинні обмеження електропостачання. Таке рішення ухвалили за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Орієнтовний час відключення електроенергії для кожної черги та підчерги з урахуванням періоду, необхідного для перемикання:

1.1 — 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30;

1.2 — 00:00-01:30; 06:00-15:30; 19:00-22:30;

2.1 — 08:30-15:30; 19:00-22:30;

2.2 — 08:30-15:30; 19:00-22:30;

3.1 — 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00-20:00; 22:30-24:00;

3.2 — 01:30-05:00; 15:30-20:00; 22:30-24:00;

4.1 — 15:30-20:00; 22:30-24:00;

4.2 — 15:30-19:00; 20:00-24:00;

5.1 — 05:00-08:30; 15:30-19:00;

5.2 — 05:00-08:30; 15:30-19:00;

6.1 — 06:00-08:30; 12:00-19:00;

6.2 — 06:00-08:30; 12:00-19:00; 22:30-24:00.

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

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"Ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах "Харківобленерго", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківобленерго. Фото: скриншот

Харківщина — останні новини

Як писали Новини.LIVE, 24 листопада у Харківській області очікується негода з опадами — дощем та мокрим снігом. Крім того, синоптики попередили про пориви вітру до 20 метрів на секунду та ожеледицю на дорогах.

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А 23 листопада Росія атакувала дронами Лозову на Харківщині та декілька районів Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та руйнування.