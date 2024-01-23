Терехов назвал количество людей, пострадавших в результате обстрела Харькова

Спасатель на месте обстрела Харькова. Архивное фото: ГСЧС

В результате вечернего обстрела Харькова сегодня, 23 января, пострадали люди. По предварительной информации, семеро жителей города получили травмы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Предварительно есть семь пострадавших горожан", — рассказал Терехов.

Он добавил, что эта цифра может уточняться.

Пост Терехова. Фото: скриншот

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, двое раненых госпитализированы в медицинские учреждения.

Российские оккупанты попали в образовательное учреждение, также повреждена инфраструктура, есть возгорание авто.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Обновлено 23:17. Синегубов рассказал, что медики оказывают помощь четырем раненым, в том числе — четырехлетний ребенок. Угрозы его жизни нет.

"Две женщины также госпитализированы, находятся в среднем состоянии. Еще одному мужчине оказали помощь на месте, состояние легкое", — добавил он.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, сегодня вечером, 23 января, в Харькове прогремели мощные взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

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