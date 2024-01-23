Терехов назвал количество людей, пострадавших в результате обстрела Харькова
В результате вечернего обстрела Харькова сегодня, 23 января, пострадали люди. По предварительной информации, семеро жителей города получили травмы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Пострадавшие в результате обстрела Харькова
"Предварительно есть семь пострадавших горожан", — рассказал Терехов.
Он добавил, что эта цифра может уточняться.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, двое раненых госпитализированы в медицинские учреждения.
Российские оккупанты попали в образовательное учреждение, также повреждена инфраструктура, есть возгорание авто.
Обновлено 23:17. Синегубов рассказал, что медики оказывают помощь четырем раненым, в том числе — четырехлетний ребенок. Угрозы его жизни нет.
"Две женщины также госпитализированы, находятся в среднем состоянии. Еще одному мужчине оказали помощь на месте, состояние легкое", — добавил он.
Напомним, сегодня вечером, 23 января, в Харькове прогремели мощные взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказалась жилая застройка.
Читайте Новини.LIVE!