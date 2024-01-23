Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове раздались взрывы arrow

В Харькове раздались взрывы

23 января 2024 22:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харькове раздались взрывы
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 23 января, в Харькове прогремели мощные взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрывы в Харькове

"В Харькове раздался взрыв", — говорится в сообщении.

null
Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о запуске баллистики в направлении города.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

null
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света осталось почти 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.

Добавим, во время утренней ракетной атаки по Харькову жители разрушенных квартир прятались где видели. Взрыв был настолько громкий и мощный, что весь подъезд многоквартирного дома полностью разрушен.

война
Харьков
взрыв
обстрелы
воздушная тревога
ракеты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме