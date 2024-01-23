В Харькове раздались взрывы

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня вечером, 23 января, в Харькове прогремели мощные взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Харькове раздался взрыв", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о запуске баллистики в направлении города.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по Харькову утром 23 января без света осталось почти 11 тысяч потребителей. Также был поврежден газопровод.

Добавим, во время утренней ракетной атаки по Харькову жители разрушенных квартир прятались где видели. Взрыв был настолько громкий и мощный, что весь подъезд многоквартирного дома полностью разрушен.