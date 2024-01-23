Мэр Харькова заявил, что оккупанты ударили по жилой застройке
Сегодня вечером, 23 января, российские оккупанты обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказалась жилая застройка.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Оккупанты снова обстреляли Харьков
"И снова удар по жилой застройке. Никакого военного объекта там нет", — рассказал Терехов.
По его словам, там расположены исключительно жилые дома или гражданская инфраструктура. Терехов добавил, что оккупанты в очередной раз доказывают, что РФ — это государство-террорист и прощения ему быть не может.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что захватчики в третий раз за сутки нанесли удары по Киевскому району Харькова. По предварительной информации, зафиксировано три попадания.
"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется", — добавил Синегубов.
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