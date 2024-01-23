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Мэр Харькова заявил, что оккупанты ударили по жилой застройке

23 января 2024 22:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мэр Харькова заявил, что оккупанты ударили по жилой застройке
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 23 января, российские оккупанты обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказалась жилая застройка.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"И снова удар по жилой застройке. Никакого военного объекта там нет", — рассказал Терехов.

По его словам, там расположены исключительно жилые дома или гражданская инфраструктура. Терехов добавил, что оккупанты в очередной раз доказывают, что РФ — это государство-террорист и прощения ему быть не может.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что захватчики в третий раз за сутки нанесли удары по Киевскому району Харькова. По предварительной информации, зафиксировано три попадания.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется", — добавил Синегубов.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

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война
Харьков
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты

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