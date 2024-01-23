У Харкові зросла кількість загиблих — рятувальники дістали тіло жінки

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Сьогодні, 23 січня, у Харкові знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо про сім жертв атаки окупантів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Читайте також:

Жертви внаслідок обстрілу Харкова

З-під завалів рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої жінки.

"Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Харкову збільшилась до семи", — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. У місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

Додамо, під час ранкової ракетної атаки по Харкову жителі зруйнованих квартир ховалися, де бачили. Вибух був настільки гучний та потужний, що весь під'їзд багатоквартирного будинку вщент зруйнований.