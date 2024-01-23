Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові зросла кількість загиблих — рятувальники дістали тіло жінки arrow

У Харкові зросла кількість загиблих — рятувальники дістали тіло жінки

23 січня 2024 17:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харкові зросла кількість загиблих — рятувальники дістали тіло жінки
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 січня, у Харкові знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо про сім жертв атаки окупантів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Читайте також:

Жертви внаслідок обстрілу Харкова

З-під завалів рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої жінки. 

"Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Харкову збільшилась до семи", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. У місті в результаті обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. У деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару по Харкову вранці 23 січня без світла залишилося майже 11 тисяч споживачів. Також було пошкоджено газопровід.

Додамо, під час ранкової ракетної атаки по Харкову жителі зруйнованих квартир ховалися, де бачили. Вибух був настільки гучний та потужний, що весь під'їзд багатоквартирного будинку вщент зруйнований. 

війна
смерть
Харків
українці
Офіс генерального прокурора
обстріли

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі