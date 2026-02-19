Терехов сказал, какие важные вопросы должны решить местная власть и правительство

Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Мэр Харькова и руководитель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов определил ключевые вопросы, которые региональные власти должны решать во взаимодействии с правительством. Среди основных направлений он выделил обеспечение субвенций на выплату зарплат работникам бюджетной сферы, защиту малого бизнеса от чрезмерного административного давления, формирование справедливых тарифов на распределение газа и создание действенных механизмов интеграции внутренне перемещенных лиц.

Об этом Игорь Терехов сказал во время выступления на "Форуме старост несокрушимой Харьковщины", передает Новини.LIVE.

Задачи для местной власти и правительства

Абсолютное большинство участников Форума старост являются действительными членами АПГГ, которая объединила лидеров громад для решения важнейших задач для прифронтовых регионов и всей страны.

"Важный вопрос — это бюджеты территориальных громад. Мы прекрасно понимаем, что правительство приняло очень правильное решение о повышении заработных плат для работников образования. Мы поддерживаем это решение, и очень важно, чтобы была поднята заработная плата не только учителям, а и врачам, и сотрудникам коммунальных служб. Но невозможно это сделать за счет местных бюджетов, у них нет таких средств. Поэтому мы нуждаемся сегодня в принятии решения о целевой субвенции на повышение заработных плат", — говорит Терехов.

По его словам, АПГГ удалось пролоббировать отсрочку вопроса увеличения налогового давления на малый бизнес на этот бюджетный год, однако с этим вопросом надо работать в дальнейшем.

"За счет малого бизнеса сегодня существует жизнь на прифронтовых территориях. Это и кафе, это и СТО, это и различные мастерские. И сегодня невозможно вводить 20% НДС для малого бизнеса — он просто закроется или уйдет в тень. Мы в Харькове сделали беспрецедентное — отменили все местные налоги и сборы для того, чтобы бизнес оставался, не релоцировался где-то, чтобы были оборотные средства. И в Ассоциации прифронтовых городов и громад мы будем стремиться, чтобы и в дальнейшем не были введены дополнительные налоги для малого бизнеса - это стратегическая задача сегодня", — отметил Терехов.

Также он поднял тему интеграции вынужденных переселенцев в громады, где они находятся.

"Им нужно жилье, работа, социальная поддержка — детсады, школы, медицинское обслуживание. Я очень хочу, чтобы такой термин, как "вынужденные переселенцы", у нас существовал не более 5 лет. За это время нам нужно, чтобы они интегрировались в наши громады. Это наша с вами общая задача. А также — задача для наших народных избранников", — добавил мэр.

Последние заявления Терехова

Городской голова Харькова заявил, что Украине нужны гарантии безопасности минимум на сто лет.

Кроме того, Терехов отмечал, что Украине нужны системе решения, которые позволят гражданам иметь собственный дом.

Ранее он объяснил, почему в Харькове так заботятся о чистоте. По его словам, жители должны жить в нормальных условиях.