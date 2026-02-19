Терехов окреслив необхідні спільні кроки уряду та громад

Ігор Терехов. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов окреслив нагальні завдання, які місцева влада у регіонах повинна вирішувати разом з урядом. Серед пріоритетів він назвав, зокрема, фінансування субвенцій на оплату праці працівників бюджетної сфери, недопущення надмірного тиску на малий бізнес, встановлення обґрунтованих тарифів на розподіл газу, а також ефективну інтеграцію внутрішньо переміщених осіб.

Про це Ігор Терехов сказав під час виступу на "Форумі старост незламної Харківщини", передає Новини.LIVE.

Задачі для місцевої влади та уряду

Абсолютна більшість учасників Форуму старост є дійсними членами АПМГ, яка об’єднала лідерів громад для розвʼязання найважливіших завдань для прифронтових регіонів та всієї країни.

"Важливе питання — це бюджети територіальних громад. Ми чудово розуміємо, що уряд ухвалив дуже слушне рішення щодо підвищення заробітних плат для працівників освіти. Ми підтримуємо це рішення, і дуже важливо, щоб була піднята заробітна плата не тільки вчителям, а і лікарям, і співробітникам комунальних служб. Але ж неможливо це зробити за рахунок місцевих бюджетів, в них немає таких коштів. Тому ми потребуємо сьогодні прийняття рішення щодо цільової субвенції на підвищення заробітних плат", — каже Терехов.

За його словами, АПМГ вдалося пролобіювати відтермінування питання збільшення податкового тиску на малий бізнес на цей бюджетний рік, однак з цим питанням треба працювати надалі.

"За рахунок малого бізнесу сьогодні існує життя на прифронтових територіях. Це і кав'ярні, це і СТО, це і різноманітні майстерні. І сьогодні неможливо вводити 20% ПДВ для малого бізнесу — він просто зачиниться чи піде в тінь. Ми у Харкові зробили безпрецедентне — скасували всі місцеві податки і збори для того, щоб бізнес залишався, не релокувався деінде, щоб були обігові кошти. І у Асоціації прифронтових міст та громад ми будемо прагнути, щоб і надалі не було введено додаткових податків для малого бізнесу — це стратегічне завдання сьогодні", — зазначив Терехов.

Також він порушив тему інтеграції вимушених переселенців до громад, де вони перебувають.

"Їм потрібно житло, робота, соціальна підтримка — дитсадки, школи, медичне обслуговування. Я дуже хочу, щоб такий термін, як "вимушені переселенці", у нас існував не більше ніж 5 років. За цей час нам потрібно, щоб вони інтегрувалися в наші громади. Це наше з вами спільне завдання. А також — завдання для наших народних обранців", — додав мер.

