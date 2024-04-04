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Терехов показал последствия ночной атаки "шахедов" на Харьков — один из них уничтожил многоэтажку

4 апреля 2024 07:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Терехов показал последствия ночной атаки "шахедов" на Харьков — один из них уничтожил многоэтажку
Последствия ночных обстрелов Харькова. Фото: t.me/ihor_terekhov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в ночь на 4 апреля нанесли удары по жилым домам в Харькове. В результате ударов есть раненые и погибшие, среди них спасатели, которые разбирали завалы. 

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в четверг, 4 апреля.

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Терехов рассказал, что ночью город был атакован "шахедами", поразившими жилые дома. Один попал в 14-этажную многоэтажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах, а также к повреждению наружной стены.

  • Терехов показал последствия ночной атаки
    Последствия ночных обстрелов Харькова. Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Терехов показал последствия ночной атаки
    Последствия ночных обстрелов Харькова. Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Терехов показал последствия ночной атаки
    Последствия ночных обстрелов Харькова. Фото: t.me/ihor_terekhov
  • Терехов показал последствия ночной атаки
    Последствия ночных обстрелов Харькова. Фото: t.me/ihor_terekhov
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"Во время повторной атаки на жилой дом в другом месте погибли трое спасателей. Всего же четыре погибших. Также среди пострадавших оказалась медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место событий для оказания помощи", — говорится в сообщении.

В общей сложности, количество пострадавших в результате российской атаки — 12.

Напомним, после полуночи 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Враг бил по частным и многоквартирным домам. Повреждена жилая застройка частного сектора. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Харьков
обстрелы
спасатели
дрон Шахид-136
дом
война в Украине

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