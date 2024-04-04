Терехов показал последствия ночной атаки "шахедов" на Харьков — один из них уничтожил многоэтажку
Российские оккупанты в ночь на 4 апреля нанесли удары по жилым домам в Харькове. В результате ударов есть раненые и погибшие, среди них спасатели, которые разбирали завалы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в четверг, 4 апреля.
Последствия ночного обстрела Харькова
Терехов рассказал, что ночью город был атакован "шахедами", поразившими жилые дома. Один попал в 14-этажную многоэтажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах, а также к повреждению наружной стены.
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Последствия ночных обстрелов Харькова. Фото: t.me/ihor_terekhov
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Последствия ночных обстрелов Харькова. Фото: t.me/ihor_terekhov
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Последствия ночных обстрелов Харькова. Фото: t.me/ihor_terekhov
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Последствия ночных обстрелов Харькова. Фото: t.me/ihor_terekhov
"Во время повторной атаки на жилой дом в другом месте погибли трое спасателей. Всего же четыре погибших. Также среди пострадавших оказалась медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место событий для оказания помощи", — говорится в сообщении.
В общей сложности, количество пострадавших в результате российской атаки — 12.
Напомним, после полуночи 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.
Враг бил по частным и многоквартирным домам. Повреждена жилая застройка частного сектора. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.
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