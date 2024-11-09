Обстрел Харькова 9 ноября - Терехов рассказал о последствиях

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Гвара Медиа

Ночью российские захватчики атаковали Харьков. Вражеские снаряды упали на одну из самых загруженных городских трасс.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в субботу, 9 ноября.

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Терехов отметил, что в результате удара повреждены дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения.

"Разрушена одна неработающая автозаправочная станция и немного повреждена другая. В близлежащем отеле выбито несколько окон", — добавил мэр.

Кроме того, по словам мэра, незначительные повреждения получил строительный гипермаркет.

Пост Игоря Терехова. Фото: скриншот

Ранее мы писали, чтовзрыв в Харькове прогремел в ночь на 9 ноября. Враг снова атаковал город КАБом.

Напомним, что в ночь на 8 ноября российские войска тоже атаковали Харьков КАБами.