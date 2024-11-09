Обстрел Харькова 9 ноября - Терехов рассказал о последствиях

Терехов сообщил о последствиях ночного обстрела Харькова
Ночью российские захватчики атаковали Харьков. Вражеские снаряды упали на одну из самых загруженных городских трасс.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в субботу, 9 ноября.
Обстрел Харькова
Терехов отметил, что в результате удара повреждены дорожное покрытие, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения.
"Разрушена одна неработающая автозаправочная станция и немного повреждена другая. В близлежащем отеле выбито несколько окон", — добавил мэр.
Кроме того, по словам мэра, незначительные повреждения получил строительный гипермаркет.
Ранее мы писали, чтовзрыв в Харькове прогремел в ночь на 9 ноября. Враг снова атаковал город КАБом.
Напомним, что в ночь на 8 ноября российские войска тоже атаковали Харьков КАБами.
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