Оккупанты обстреляли Харьков КАБами — Терехов сообщил о пострадавших

Игорь Терехов. Фото: Telegram Терехова

В Харькове известно о трех пострадавших в результате обстрела управляемыми авиационными бомбами. Российские оккупанты атаковали город в обед 9 апреля.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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"На данный момент трое пострадавших. Но поиск раненых на месте прилета продолжается", — написал Терехов, говоря о последствиях атаки РФ.

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Что еще стоит знать об атаке по Харькову

Напомним, в обед 9 апреля в Харькове и области была объявлена воздушная тревога. Стало известно, что российские оккупанты выпустили управляемые авиационные бомбы.

Впоследствии в Харькове раздались громкие взрывы. По словам Игоря Терехова, в центральной части города зафиксировано два прилета. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.