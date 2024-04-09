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Оккупанты обстреляли Харьков КАБами — Терехов сообщил о пострадавших

9 апреля 2024 15:24
обновлено: 15:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты обстреляли Харьков КАБами — Терехов сообщил о пострадавших
Игорь Терехов. Фото: Telegram Терехова
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харькове известно о трех пострадавших в результате обстрела управляемыми авиационными бомбами. Российские оккупанты атаковали город в обед 9 апреля.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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"На данный момент трое пострадавших. Но поиск раненых на месте прилета продолжается", — написал Терехов, говоря о последствиях атаки РФ.

обстрел Харькова
Скриншот поста

Что еще стоит знать об атаке по Харькову

Напомним, в обед 9 апреля в Харькове и области была объявлена воздушная тревога. Стало известно, что российские оккупанты выпустили управляемые авиационные бомбы.

Впоследствии в Харькове раздались громкие взрывы. По словам Игоря Терехова, в центральной части города зафиксировано два прилета. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

война
Харьков
Харьковская область
обстрелы
Игорь Терехов
оккупанты
война в Украине

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