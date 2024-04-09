Оккупанты обстреляли Харьков КАБами — Терехов сообщил о пострадавших
В Харькове известно о трех пострадавших в результате обстрела управляемыми авиационными бомбами. Российские оккупанты атаковали город в обед 9 апреля.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Обстрел Харькова 9 апреля
"На данный момент трое пострадавших. Но поиск раненых на месте прилета продолжается", — написал Терехов, говоря о последствиях атаки РФ.
Что еще стоит знать об атаке по Харькову
Напомним, в обед 9 апреля в Харькове и области была объявлена воздушная тревога. Стало известно, что российские оккупанты выпустили управляемые авиационные бомбы.
Впоследствии в Харькове раздались громкие взрывы. По словам Игоря Терехова, в центральной части города зафиксировано два прилета. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Читайте Новини.LIVE!