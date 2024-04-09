Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти обстріляли Харків КАБами — Терехов повідомив про постраждалих arrow

Окупанти обстріляли Харків КАБами — Терехов повідомив про постраждалих

9 квітня 2024 15:24
оновлено: 15:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти обстріляли Харків КАБами — Терехов повідомив про постраждалих
Ігор Терехов. Фото: Telegram Терехова
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харкові відомо про трьох постраждалих внаслідок обстрілу керованими авіаційними бомбами. Російську окупанти атакували місто в обід, 9 квітня. 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

Читайте також:

Обстріл Харкова 9 квітня

"На даний момент троє постраждалих. Але пошук поранених на місці прильоту продовжується", — написав Терехов, говорячи про наслідки атаки РФ. 

обстріл Харкова
Скриншот допису

Що ще варто знати про атаку по Харкову

Нагадаємо, в обід, 9 квітня, у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Стало відомо, що російські окупанти випустили керовані авіаційні бомби.

Згодом у Харкові пролунали гучні вибухи. За словами Ігоря Терехова, у центральній частині міста зафіксовано два прильоти. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

війна
Харків
Харківська область
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку