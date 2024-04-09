Окупанти обстріляли Харків КАБами — Терехов повідомив про постраждалих

Ігор Терехов. Фото: Telegram Терехова

У Харкові відомо про трьох постраждалих внаслідок обстрілу керованими авіаційними бомбами. Російську окупанти атакували місто в обід, 9 квітня.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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"На даний момент троє постраждалих. Але пошук поранених на місці прильоту продовжується", — написав Терехов, говорячи про наслідки атаки РФ.

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Що ще варто знати про атаку по Харкову

Нагадаємо, в обід, 9 квітня, у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Стало відомо, що російські окупанти випустили керовані авіаційні бомби.

Згодом у Харкові пролунали гучні вибухи. За словами Ігоря Терехова, у центральній частині міста зафіксовано два прильоти. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.