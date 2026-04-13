Терехов поздравил украинцев с Пасхой

Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Telegram

Во время Пасхи многие верующие молятся о мире для Украины. Есть надежда на то, что этого мира наконец удастся достичь. Эта надежда дает силы жить.

Об этом в обращении к украинцам по случаю Пасхи сказал городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Как мэр Харькова поздравил украинцев

Терехов отметил, что праздник Пасхи — день с особой атмосферой, а люди, несмотря на все, сохраняют в своих сердцах свет.

"Сегодня действительно праздник. Очень много людей сейчас в храмах молятся. Молятся за то, чтобы как можно быстрее наступил справедливый долгожданный мир. Молятся за то, чтобы наши защитники и защитницы как можно быстрее возвращались в свои дома победителями, живыми и здоровыми", — сказал мэр Харькова.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на председателя финансового комитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева сообщал, что информацию о долгах Харькова часто подают в искаженном виде. Таким образом пытаются подорвать репутацию городского головы Игоря Терехова. По словам Гетманцева, мэр Харькова — эффективный управленец.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет писал, что Игорь Терехов получил орден "За мужество" ІІ степени. Награду ему вручил президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло во время заседания Конгресса местных и региональных властей 9 апреля.