Терехов привітав українців із Великоднем

Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Під час Великодня багато вірян моляться про мир для України. Є надія на те, що цього миру нарешті вдасться досягти. Це сподівання дає сили жити.

Про це у зверненні до українців із нагоди Великодня сказав міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Як мер Харкова привітав українців

Терехов зазначив, що свято Великодня — день з особливою атмосферою, а люди, попри все, зберігають у своїх серцях світло.

"Сьогодні дійсно свято. Дуже багато людей зараз у храмах моляться. Моляться за те, щоб якнайшвидше настав справедливий довгоочікуваний мир. Моляться за те, щоб наші захисники та захисниці якнайшвидше поверталися до своїх домівок переможцями, живими та здоровими", — сказав мер Харкова.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову фінансового комітету Верховної Ради України Данила Гетманцева повідомляв, що інформацію про борги Харкова часто подають у викривленому вигляді. У такий спосіб намагаються підірвати репутацію міського голови Ігоря Терехова. За словами Гетманцева, мер Харкова — ефективний управлінець.

Також Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду писав, що Ігор Терехов отримав орден "За мужність" ІІ ступеня. Нагороду йому вручив президент України Володимир Зеленський. Це сталося під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 9 квітня.