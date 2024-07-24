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Терехов прокомментировал российские обстрелы Харькова после затишья

24 июля 2024 20:24
Виктория Козырь - редактор
Обстрелы Харькова 24 июля — Игорь Терехов прокомментировал
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: скриншот с видео
Виктория Козырь - редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал российские обстрелы 24 июля. По его словам, оккупанты снова атакуют город после затишья.

Об этом Игорь Терехов сказал в ходе общения с журналистами.

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"Сегодня целый день Харьков находится под обстрелом, утром были обстрелы очень серьезные. Кроме этого, были в середине дня обстрелы, причем два. В конце дня тоже были обстрелы", — отметил Терехов.

По его словам, определенное время было спокойно, однако чувствовалось напряжение. А сегодня с самого утра город находится под атаками врага.

Напомним, 24 июля оккупанты снова обстреляли Харьков. Они атаковали центральную часть города.

Также российские захватчики 24 июля нанесли ракетный удар по городу Лозовая Харьковской области. Четыре человека получили ранения, а трое — погибли.

война Харьков украинцы Украина обстрелы Игорь Терехов оккупанты

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