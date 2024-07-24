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У Харківській області зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу

24 липня 2024 19:05
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Лозової 24 липня — кількість загиблих зросла
Правоохоронець досліджує уламки після обстрілу Лозової. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Лозовій Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Окупанти вбили трьох людей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 24 липня.

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"На жаль, двох людей, чиї пошуки тривали на території підприємства у Лозовій, знайшли мертвими", — йдеться у повідомленні.

Кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до трьох.

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Подробиці обстрілів Лозової та Харкова

Окупанти здійснили повітряні атаки по Харкову та Лозовій. Щонайменше 13 людей отримали поранення.

Російський обстріл Харкова та Лозової 24 липня
Правоохоронець досліджує уламки після обстрілу. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Харківська обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 24 липня ЗС РФ завдали масовані удари по промислових обʼєктах у Холодногірському районі Харкова. Пошкоджено будівлі та приміщення підприємств. У прилеглих багатоквартирних житлових будинках вибито вікна. Поранення отримали девʼять людей", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харкова та Лозової 24 липня
Уламки російської ракети. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Лозовій загарбники атакували підприємство. 

За попередньою інформацією, удари були завдані ракетами "Іскандер".

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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 липня окупанти знову обстріляли Харків. Вони атакували центральну частину міста.

Також російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Четверо людей отримали поранення.

війна Харків Офіс генерального прокурора Харківська область обстріли окупанти

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