Обстріл Лозової 24 липня — кількість загиблих зросла

Правоохоронець досліджує уламки після обстрілу Лозової. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Лозовій Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Окупанти вбили трьох людей.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 24 липня.

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"На жаль, двох людей, чиї пошуки тривали на території підприємства у Лозовій, знайшли мертвими", — йдеться у повідомленні.

Кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до трьох.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Подробиці обстрілів Лозової та Харкова

Окупанти здійснили повітряні атаки по Харкову та Лозовій. Щонайменше 13 людей отримали поранення.

Правоохоронець досліджує уламки після обстрілу. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Харківська обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 24 липня ЗС РФ завдали масовані удари по промислових обʼєктах у Холодногірському районі Харкова. Пошкоджено будівлі та приміщення підприємств. У прилеглих багатоквартирних житлових будинках вибито вікна. Поранення отримали девʼять людей", — йдеться у повідомленні.

Уламки російської ракети. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Лозовій загарбники атакували підприємство.

За попередньою інформацією, удари були завдані ракетами "Іскандер".

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 липня окупанти знову обстріляли Харків. Вони атакували центральну частину міста.

Також російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Четверо людей отримали поранення.