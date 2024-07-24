Обстріл Лозової 24 липня — кількість загиблих зросла

У Харківській області зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу
У Лозовій Харківської області зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Окупанти вбили трьох людей.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 24 липня.
Російський обстріл Лозової
"На жаль, двох людей, чиї пошуки тривали на території підприємства у Лозовій, знайшли мертвими", — йдеться у повідомленні.
Кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до трьох.
Подробиці обстрілів Лозової та Харкова
Окупанти здійснили повітряні атаки по Харкову та Лозовій. Щонайменше 13 людей отримали поранення.
Харківська обласна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
"За даними слідства, 24 липня ЗС РФ завдали масовані удари по промислових обʼєктах у Холодногірському районі Харкова. Пошкоджено будівлі та приміщення підприємств. У прилеглих багатоквартирних житлових будинках вибито вікна. Поранення отримали девʼять людей", — йдеться у повідомленні.
У Лозовій загарбники атакували підприємство.
За попередньою інформацією, удари були завдані ракетами "Іскандер".
Нагадаємо, 24 липня окупанти знову обстріляли Харків. Вони атакували центральну частину міста.
Також російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Четверо людей отримали поранення.
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