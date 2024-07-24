Обстріли Харкова 24 липня — Ігор Терехов прокоментував

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот з відео

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував російські обстріли протягом 24 липня. За його словами, окупанти знову атакують місто після затишшя.

Про це Ігор Терехов сказав під час спілкування з журналістами.

Читайте також:

Російські обстріли Харкова

"Сьогодні цілий день Харків перебуває під обстрілом, зранку були обстріли дуже серйозні. Крім цього, були всередині дня обстріли, причому два. Наприкінці дня теж були обстріли", — наголосив Терехов.

За його словами, певний час був спокій, однак відчувалася напруга. А сьогодні від самого ранку місто перебуває під атаками ворога.

Нагадаємо, 24 липня окупанти знову обстріляли Харків. Вони атакували центральну частину міста.

Також російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Четверо людей отримали поранення, а троє — загинули.