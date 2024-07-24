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Терехов прокоментував російські обстріли Харкова після затишшя

24 липня 2024 20:24
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Обстріли Харкова 24 липня — Ігор Терехов прокоментував
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував російські обстріли протягом 24 липня. За його словами, окупанти знову атакують місто після затишшя.

Про це Ігор Терехов сказав під час спілкування з журналістами.

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"Сьогодні цілий день Харків перебуває під обстрілом, зранку були обстріли дуже серйозні. Крім цього, були всередині дня обстріли, причому два. Наприкінці дня теж були обстріли", — наголосив Терехов.

За його словами, певний час був спокій, однак відчувалася напруга. А сьогодні від самого ранку місто перебуває під атаками ворога.

Нагадаємо, 24 липня окупанти знову обстріляли Харків. Вони атакували центральну частину міста.

Також російські загарбники 24 липня завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Четверо людей отримали поранення, а троє — загинули.

війна Харків українці Україна обстріли Ігор Терехов окупанти

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