Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Средства на прифронтовое образование — Терехов предложил реформы

Средства на прифронтовое образование — Терехов предложил реформы

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 17:14
Терехов предлагает изменить финансирование образования возле фронта
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Городской голова Харькова Игорь Терехов призвал изменить подход к финансированию образования в прифронтовых громадах. Он отметил, что необходимо учитывать сложные условия, в которых работают школы и учителя вблизи фронта.

Об этом информирует Ассоциация прифронтовых городов и громад в воскресенье, 5 октября, в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Терехов о финансировании образования возле фронта

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что финансирование образования в прифронтовых громадах должно учитывать сложные условия, в которых работают школы и педагоги.

"Действующая формула распределения образовательных субвенций прежде всего ориентирована на количество учеников. Поэтому регионы, которые больше всего страдают от боевых действий, получают меньшие начисления", — объяснил городской голова.

В то же время он подчеркнул, что в 2026 году необходимо увеличить субвенцию для прифронтовых регионов, введя дополнительный коэффициент. По его мнению, это позволит поддержать учителей и содержать образовательную инфраструктуру там, где она наиболее уязвима.

Как известно, в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрено повышение зарплат педагогов на 50%, также предлагается поэтапный рост оплаты труда для преподавателей университетов.

"Это весомый шаг, но даже с таким пересмотром оплаты труда неравенство между педагогами в громадах-форпостах и тех, где обучение проходит в более благоприятных условиях, не исчезнет", — сказал Игорь Терехов.

В Ассоциации прифронтовых городов и громад отметили, что Харьков — пример города, который наглядно показывает, как восстанавливать и развивать образование под обстрелами.

Следовательно, это первый город в Украине, который обустроил подземные школы. Сегодня здесь работает семь таких заведений, еще три планируют открыть в начале 2026 года. Кроме этого, в городе разработали проект уникального для Украины безопасного детского сада.

Также город готовится к восстановлению офлайн-обучения в вузах и возвращению студентов. В вузах обустраивают большие укрытия, рассчитанные на тысячи студентов.

Харків Терехов
Скриншот сообщения Ассоциации прифронтовых городов и громад/Facebook

Напомним, что недавно Игорь Терехов заявил, что до конца года в Харькове будет уже десять подземных школ.

Также Терехов рассказал, какие изменения произошли в Харькове за год — чем город может похвастаться.

образование Харьков учеба Игорь Терехов война в Украине фронт
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации