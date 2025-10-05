Терехов предлагает изменить финансирование образования возле фронта

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Городской голова Харькова Игорь Терехов призвал изменить подход к финансированию образования в прифронтовых громадах. Он отметил, что необходимо учитывать сложные условия, в которых работают школы и учителя вблизи фронта.

Об этом информирует Ассоциация прифронтовых городов и громад в воскресенье, 5 октября, в Facebook.

Терехов о финансировании образования возле фронта

Мэр Харькова Игорь Терехов считает, что финансирование образования в прифронтовых громадах должно учитывать сложные условия, в которых работают школы и педагоги.

"Действующая формула распределения образовательных субвенций прежде всего ориентирована на количество учеников. Поэтому регионы, которые больше всего страдают от боевых действий, получают меньшие начисления", — объяснил городской голова.

В то же время он подчеркнул, что в 2026 году необходимо увеличить субвенцию для прифронтовых регионов, введя дополнительный коэффициент. По его мнению, это позволит поддержать учителей и содержать образовательную инфраструктуру там, где она наиболее уязвима.

Как известно, в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрено повышение зарплат педагогов на 50%, также предлагается поэтапный рост оплаты труда для преподавателей университетов.

"Это весомый шаг, но даже с таким пересмотром оплаты труда неравенство между педагогами в громадах-форпостах и тех, где обучение проходит в более благоприятных условиях, не исчезнет", — сказал Игорь Терехов.

В Ассоциации прифронтовых городов и громад отметили, что Харьков — пример города, который наглядно показывает, как восстанавливать и развивать образование под обстрелами.

Следовательно, это первый город в Украине, который обустроил подземные школы. Сегодня здесь работает семь таких заведений, еще три планируют открыть в начале 2026 года. Кроме этого, в городе разработали проект уникального для Украины безопасного детского сада.

Также город готовится к восстановлению офлайн-обучения в вузах и возвращению студентов. В вузах обустраивают большие укрытия, рассчитанные на тысячи студентов.

Скриншот сообщения Ассоциации прифронтовых городов и громад/Facebook

Напомним, что недавно Игорь Терехов заявил, что до конца года в Харькове будет уже десять подземных школ.

Также Терехов рассказал, какие изменения произошли в Харькове за год — чем город может похвастаться.