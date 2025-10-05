Терехов пропонує змінити фінансування освіти біля фронту

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов закликав змінити підхід до фінансування освіти у прифронтових громадах. Він зазначив, що необхідно враховувати складні умови, в яких працюють школи та вчителі поблизу фронту.

Про це інформує Асоціація прифронтових міст та громад у неділю, 5 жовтня, у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Терехов про фінансування освіти на прифронтових територіях

Мер Харкова Ігор Терехов вважає, що фінансування освіти у прифронтових громадах має враховувати складні умови, в яких працюють школи та педагоги.

"Чинна формула розподілу освітніх субвенцій насамперед орієнтована на кількість учнів. Тому регіони, які найбільше потерпають від бойових дій, отримують менші нарахування", — пояснив міський голова.

Водночас він наголосив, що у 2026 році необхідно збільшити субвенцію для прифронтових регіонів, запровадивши додатковий коефіцієнт. На його думку, це дозволить підтримати вчителів і утримувати освітню інфраструктуру там, де вона найбільш вразлива.

Як відомо, у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачене підвищення зарплат освітян на 50%, також пропонується поетапне зростання оплати праці для викладачів університетів.

"Це вагомий крок, але навіть з таким переглядом оплати праці нерівність між освітянами у громадах-форпостах і тих, де навчання проходить у більш сприятливих умовах, не зникне", — сказав Ігор Терехов.

В Асоціації прифронтових міст та громад наголосили, що Харків — приклад міста, яке наочно показує, як відновлювати й розвивати освіту під обстрілами.

Відтак, це перше місто в Україні, яке облаштувало підземні школи. Сьогодні тут працює сім таких закладів, ще три планують відкрити на початку 2026 року. Окрім цього, у місті розробили проєкт унікального для України безпечного дитячого садка.

Також місто готується до відновлення офлайн-навчання у вишах та повернення студентів. У вишах облаштовують великі укриття, розраховані на тисячі студентів.

Скриншот повідомлення Асоціації прифронтових міст та громад/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Ігор Терехов заявив, що до кінця року в Харкові буде вже десять підземних шкіл.

Також Терехов розповів, які зміни відбулися у Харкові за рік — чим місто може похизуватися.