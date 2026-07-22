Терехов против привлечения трудовых мигрантов: приоритет — украинцам

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и громад

Иванна Чайка редактор политических новостей

Привлечение иностранной рабочей силы во время и после войны должно оставаться под строгим контролем государства, а при трудоустройстве приоритет должен отдаваться украинским гражданам. Трудовые мигранты могут отнять у украинцев рабочие места.

Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов во время слушаний в Комитете по вопросам социальной политики и прав ветеранов. Заявление политика было опубликовано в соцсетях АПМГ, передает Новини.LIVE.

Терехов считает допустимым трудоустройство только иностранных студентов

"Я категорически против трудовых мигрантов, потому что они отнимут у нас рабочие места. Сегодня наши ребята и девушки защищают нашу землю, защищают нас — и потом останутся без работы", — заявил Игорь Терехов.

Он также уточнил, при каких условиях считает привлечение иностранцев приемлемым.

"Давайте говорить откровенно. Сегодня, на мой взгляд, если у нас сложилась такая ситуация — я за то, чтобы привлекались иностранные студенты, которых мы бы обучали и привлекали валютные средства для государства. Но я категорически против трудовых мигрантов, потому что они отнимут у нас рабочие места. А сегодня наши ребята и девушки защищают нашу землю, нас и безопасность в Европе — и потом останутся без рабочих мест. Это, на мой взгляд, неуместно", — подчеркнул глава АМПГ.

Как писали Новини.LIVE, ранее Игорь Терехов сообщил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад готовит предложения для Верховной Рады и правительства относительно дополнительной поддержки территорий, пострадавших от войны. По его словам, основная цель — собрать эффективные решения, которые уже работают в громадах, и вынести их на государственный уровень. Инициативы будут касаться финансовой поддержки, экономической устойчивости и развития прифронтовых регионов.

Также мэр Харькова заявил, что наряду с финансированием Сил обороны одним из ключевых приоритетов государственного бюджета должна стать борьба с бедностью. По его мнению, для этого необходимо обеспечить рост доходов украинцев темпами, опережающими инфляцию, а также уделить особое внимание поддержке прифронтовых громад.