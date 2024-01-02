Терехов рассказал, куда ударили оккупанты в Харькове
Сегодня вечером, 2 января, российские оккупанты обстреляли Харьков. "Прилет" зафиксирован рядом с жилым домом.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Обстрел Харькова
"Снова прилет рядом с жилым домом. Выбиты стекла, информация о пострадавших уточняется", — рассказал Терехов.
По его словам, это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей.
Напомним, в Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу.
Также мы писали, что в результате ракетного террора оккупантов сегодня утром в Харькове количество пострадавших возросло до 41 человека. Также известно об одной погибшей.
Добавим, что российская ракета не долетела до жилого дома в Харькове всего десять метров, чтобы полностью его уничтожить. В результате атаки пострадало 75 квартир.
Читайте Новини.LIVE!