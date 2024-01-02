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Терехов рассказал, куда ударили оккупанты в Харькове

2 января 2024 23:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Терехов рассказал, куда ударили оккупанты в Харькове
Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 2 января, российские оккупанты обстреляли Харьков. "Прилет" зафиксирован рядом с жилым домом.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Обстрел Харькова

"Снова прилет рядом с жилым домом. Выбиты стекла, информация о пострадавших уточняется", — рассказал Терехов.

По его словам, это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу.

Также мы писали, что в результате ракетного террора оккупантов сегодня утром в Харькове количество пострадавших возросло до 41 человека. Также известно об одной погибшей.

Добавим, что российская ракета не долетела до жилого дома в Харькове всего десять метров, чтобы полностью его уничтожить. В результате атаки пострадало 75 квартир.

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