Авиаудар по Харькову – первые детали от Терехова.

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: скриншот

Армия России в субботу совершила авиаудар по центральной части Слободского района Харькова. Попадание произошло близ городского автовокзала на проспекте Гагарина, в результате чего есть пострадавшие среди гражданских.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в комментарии Новини.LIVE.

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Последствия авиаудара по Харькову

Последствия авиаудара по Харькову. Источник: Новини.LIVE

По данным мэра города, вражеская авиация выпустила по городскому предприятию три управляемых авиабомба, в результате чего один человек погиб, еще трое были ранены. В жилой дом попала одна бомба.

Поврежден дом в результате авиаудара по Харькову. Источник: Новини.LIVE

"Я хочу сказать, что это целенаправленная тактика Российской Федерации, чтобы убивать украинцев", - сказал Терехов.

Авиаудар по Харькову — что известно

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего погибли и ранены.

Впоследствии в городе резко возросло количество пострадавших. Сейчас идет разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по городу.