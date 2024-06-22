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Терехов розповів перші подробиці наслідків атаки по Харкову

22 червня 2024 17:44
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Ілля Рябінін
редактор
Авіаудар по Харкову — перші деталі від Терехова
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії у суботу скоїла авіаудар по центральній частині Слобідського району Харкова. Влучання сталося поблизу міського автовокзалу на проспекті Гагаріна, внаслідок чого є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в коментарі Новини.LIVE.

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Наслідки авіаудару по Харкову

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Наслідки авіаудару по Харкову. Джерело: Новини.LIVE.

За даними мера міста, ворожа авіація випустила по міському підприємству три керовані авіабомби, внаслідок чого одна людина загинула, ще трьох було поранено. У житловий будинок поцілила одна бомба.

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Пошкоджений будинок внаслідок авіаудару по Харкову. Джерело: Новини.LIVE.

"Я хочу сказати, що це цілеспрямована тактика Російської Федерації, аби вбивати українців", — сказав Терехов.

Авіаудар по Харкову — що відомо

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Згодом у місті різко зросла кількість постраждалих. Наразі триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на удар російських окупантів по місту

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Харків
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Ігор Терехов
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