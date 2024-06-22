Авіаудар по Харкову — перші деталі від Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот

Армія Росії у суботу скоїла авіаудар по центральній частині Слобідського району Харкова. Влучання сталося поблизу міського автовокзалу на проспекті Гагаріна, внаслідок чого є постраждалі серед цивільних.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов в коментарі Новини.LIVE.

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Наслідки авіаудару по Харкову

Наслідки авіаудару по Харкову. Джерело: Новини.LIVE.

За даними мера міста, ворожа авіація випустила по міському підприємству три керовані авіабомби, внаслідок чого одна людина загинула, ще трьох було поранено. У житловий будинок поцілила одна бомба.

Пошкоджений будинок внаслідок авіаудару по Харкову. Джерело: Новини.LIVE.

"Я хочу сказати, що це цілеспрямована тактика Російської Федерації, аби вбивати українців", — сказав Терехов.

Авіаудар по Харкову — що відомо

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Згодом у місті різко зросла кількість постраждалих. Наразі триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на удар російських окупантів по місту.