Обстрел Харькова 25 ноября — каким оружием россияне ударили по городу

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска утром 25 ноября ударили по Харькову ракетой С-300. На сегодня известно о 19 пострадавших.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"Предварительно удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

В то же время он добавил, что по состоянию на данный момент количество пострадавших возросло до 19 человек.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Также, по предварительным подсчетам, в той или иной степени пострадал 41 дом.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, утром 25 ноября в Харькове раздались мощные взрывы. Россияне ударили по центральной части города.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о разрушениях в городе. По его словам, на месте работают все соответствующие службы и волонтеры.