Обстрел Харькова 25 ноября — каким оружием россияне ударили по городу

Терехов сказал, каким оружием россияне ударили по Харькову
Российские войска утром 25 ноября ударили по Харькову ракетой С-300. На сегодня известно о 19 пострадавших.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Последствия обстрелов Харькова 25 ноября
"Предварительно удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400", — говорится в сообщении.
В то же время он добавил, что по состоянию на данный момент количество пострадавших возросло до 19 человек.
Также, по предварительным подсчетам, в той или иной степени пострадал 41 дом.
Напомним, утром 25 ноября в Харькове раздались мощные взрывы. Россияне ударили по центральной части города.
В то же время мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о разрушениях в городе. По его словам, на месте работают все соответствующие службы и волонтеры.
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