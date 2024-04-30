Терехов уточнил информацию о погибших в результате авиаудара по Харькову
Российские захватчики во вторник, 30 апреля, ударили авиабомбой по Харькову. По уточненной информации, в результате атаки погиб один человек.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Удар по Харькову 30 апреля
"Уточнена информация о пострадавших. Погибший один, семь раненых", — написал он.
Ранее городской голова отмечал, что количество пострадавших от утреннего удара по Харькову растет и сообщал, что два человека погибли.
Напомним, в Харькове и области сегодня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела и применения управляемых авиационных бомб.
Также мы писали, что попадание снова произошло в районе жилой застройки в Киевском районе Харькова. В частности, удары зафиксированы возле парковой зоны.
По данным главы ОВА Олега Синегубова, враг ударил по Харькову авиационными бомбами. Об такой угрозе ранее предупреждали Воздушные силы.
Читайте Новини.LIVE!