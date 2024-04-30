Терехов уточнил информацию о погибших в результате авиаудара по Харькову

Скорая помощь на месте атаки. Иллюстративное фото: Общественное Харьков

Российские захватчики во вторник, 30 апреля, ударили авиабомбой по Харькову. По уточненной информации, в результате атаки погиб один человек.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Удар по Харькову 30 апреля

"Уточнена информация о пострадавших. Погибший один, семь раненых", — написал он.

Ранее городской голова отмечал, что количество пострадавших от утреннего удара по Харькову растет и сообщал, что два человека погибли.

Скриншот поста Терехова

Напомним, в Харькове и области сегодня объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела и применения управляемых авиационных бомб.

Также мы писали, что попадание снова произошло в районе жилой застройки в Киевском районе Харькова. В частности, удары зафиксированы возле парковой зоны.

По данным главы ОВА Олега Синегубова, враг ударил по Харькову авиационными бомбами. Об такой угрозе ранее предупреждали Воздушные силы.