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В ООН підтвердили, що Росія обстрілювала Харків ракетами з КНДР

30 квітня 2024 07:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В ООН підтвердили, що Росія обстрілювала Харків ракетами з КНДР
Наслідки обстрілу Харкова. Фото архівне: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники, які обстріляли Харків 2 січня 2024 року, випустили по місту північнокорейську балістичну ракету серії Hwasong-11. Це підтвердили троє спостерігачів Організації Об'єднаних Націй. 

Про це пише Reuters та The Guardian. 

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"Уламки ракети, знайдені в Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Хвасон-11. Це є порушенням ембарго на постачання зброї до Північної Кореї", — йдеться у повідомленні, вказуючи на використання Росією іноземної зброї. 

Ознайомившись із траєкторією руху північнокорейської ракети спостерігачі ООН дійшли висновку, що озброєння запустили у межах РФ. Це своєю чергою означає, що Кремль закуповує зброю у КНДР. 

"Інформація про траєкторію, надана українською владою, вказує на те, що вона була запущена в межах території Російської Федерації. Таке місцезнаходження, якщо ракета перебувала під контролем російських сил, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", — йдеться у звіті ООН. 

До слова, КНДР перебуває під санкціями ООН через виготовлення балістичних ракет та ядерну програму ще з 2006 року. 

Нагадаємо, увечері 29 квітня пролунали вибухи у Харкові

Згодом стало відомо, що ворог здійснив удари по Київському району міста. За попередньою інформацією, ворог запустив КАБи.

Пізніше у прокуратурі показали наслідки обстрілу. 

війна
Харків
ООН
КНДР
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обстріли
окупанти
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