В ООН підтвердили, що Росія обстрілювала Харків ракетами з КНДР

Наслідки обстрілу Харкова. Фото архівне: ДСНС

Російські загарбники, які обстріляли Харків 2 січня 2024 року, випустили по місту північнокорейську балістичну ракету серії Hwasong-11. Це підтвердили троє спостерігачів Організації Об'єднаних Націй.

Про це пише Reuters та The Guardian.

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"Уламки ракети, знайдені в Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Хвасон-11. Це є порушенням ембарго на постачання зброї до Північної Кореї", — йдеться у повідомленні, вказуючи на використання Росією іноземної зброї.

Ознайомившись із траєкторією руху північнокорейської ракети спостерігачі ООН дійшли висновку, що озброєння запустили у межах РФ. Це своєю чергою означає, що Кремль закуповує зброю у КНДР.

"Інформація про траєкторію, надана українською владою, вказує на те, що вона була запущена в межах території Російської Федерації. Таке місцезнаходження, якщо ракета перебувала під контролем російських сил, ймовірно, вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації", — йдеться у звіті ООН.

До слова, КНДР перебуває під санкціями ООН через виготовлення балістичних ракет та ядерну програму ще з 2006 року.

Нагадаємо, увечері 29 квітня пролунали вибухи у Харкові.

Згодом стало відомо, що ворог здійснив удари по Київському району міста. За попередньою інформацією, ворог запустив КАБи.

Пізніше у прокуратурі показали наслідки обстрілу.