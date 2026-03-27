Терехов: В центре политики прифронтовых громад — безопасность людей

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов принял участие в Nordic-Ukrainian Partnership Forum во Львове — масштабном мероприятии, к которому присоединились руководители и представители громад, а также ассоциаций органов местного самоуправления Украины, Швеции, Норвегии, Финляндии.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Ассоциации прифронтовых городов и громад.

Глава АПГГ во время мероприятия представил позицию прифронтовых громад Украины по восстановлению и безопасности. Он отметил, что прифронтовые громады сегодня работают в условиях ежедневного риска и не имеют права на ошибку, ведь от решений местных властей зависит жизнь людей.

"Мы живем под постоянными обстрелами, но одновременно обеспечиваем работу транспорта, больниц, школ, коммунальных служб. Наша задача — сделать так, чтобы жизнь в городах не останавливалась", — отметил Терехов.

По его словам, в центре политики прифронтовых городов и громад находятся люди и их безопасность.

"Сильное общество — это то, которое способно позаботиться о своих людях в любых условиях", — процитировал Терехов бывшего премьер-министра Швеции Таге Эрландера.

Говоря о потребностях прифронтовых территорий, он отметил, что речь идет не только о финансовой помощи.

"Нам нужны не просто ресурсы. Нам нужна новая система мышления и партнерство. Прежде всего — программы обучения для городов и передача опыта от стран, которые уже проходили восстановление после больших войн", — подчеркнул Игорь Терехов.

Среди ключевых направлений сотрудничества он назвал децентрализацию и защиту энергетической инфраструктуры, развитие подземной критической инфраструктуры, внедрение новейших технологий, развитие оборонного производства и ИТ.

Последние заявления Игоря Терехова

Как сообщали Новини.LIVE, 26 марта Игорь Терехов встретился с переселенцами из Харькова во Львове. Он обсудил с ними актуальные вопросы относительно жизни и поддержки населения.

Также во время этого форума мэр Харькова призвал Европу к партнерству с прифронтовыми громадами. Он отметил, что украинские громады не только нуждаются в поддержке, но и готовы делиться собственным опытом и устойчивостью.