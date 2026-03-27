Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Харків Терехов: У центрі політики прифронтових міст і громад — безпека людей

Терехов: У центрі політики прифронтових міст і громад — безпека людей

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 15:44
Терехов: У центрі політики прифронтових міст і громад — безпека людей
Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов взяв участь у Nordic-Ukrainian Partnership Forum у Львові — масштабному заході, до якого долучилися очільники та представники громад, а також асоціацій органів місцевого самоврядування України, Швеції, Норвегії, Фінляндії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Асоціації прифронтових міст і громад. 

Терехов на форумі у Львові

Очільник АПМГ під час заходу представив позицію прифронтових громад України щодо відновлення та безпеки. Він наголосив, що прифронтові громади сьогодні працюють в умовах щоденного ризику та не мають права на помилку, адже від рішень місцевої влади залежить життя людей.

"Ми живемо під постійними обстрілами, але водночас забезпечуємо роботу транспорту, лікарень, шкіл, комунальних служб. Наше завдання — зробити так, щоб життя в містах не зупинялося", — зазначив Терехов.

За його словами, в центрі політики прифронтових міст і громад перебувають люди та їхня безпека.

"Сильне суспільство — це те, яке здатне подбати про своїх людей у будь-яких умовах", — процитував Терехов колишнього прем’єр-міністра Швеції Таге Ерландера.

Говорячи про потреби прифронтових територій, вн зазначив, що йдеться не лише про фінансову допомогу.

"Нам потрібні не просто ресурси. Нам потрібна нова система мислення і партнерство. Передусім — програми навчання для міст і передача досвіду від країн, які вже проходили відновлення після великих воєн", — підкреслив Ігор Терехов.

Серед ключових напрямів співпраці він назвав децентралізацію та захист енергетичної інфраструктури, розвиток підземної критичної інфраструктури, впровадження новітніх технологій, розвиток оборонного виробництва та ІТ.

Останні заяви Ігоря Терехова

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 березня Ігор Терехов зустрівся з переселенцями з Харкова у Львові. Він обговорив із ними актуальні питання щодо життя та підтримки населення. 

Також під час цього форуму мер Харкова закликав Європу до партнерства з прифронтовими громадами. Він наголосив, що українські громади не лише потребують підтримки, а й готові ділитися власним досвідом і стійкістю. 

Харків Ігор Терехов війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації