Терехов: У центрі політики прифронтових міст і громад — безпека людей

Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Фото: t.me/ihor_terekhov

Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов взяв участь у Nordic-Ukrainian Partnership Forum у Львові — масштабному заході, до якого долучилися очільники та представники громад, а також асоціацій органів місцевого самоврядування України, Швеції, Норвегії, Фінляндії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Асоціації прифронтових міст і громад.

Терехов на форумі у Львові

Очільник АПМГ під час заходу представив позицію прифронтових громад України щодо відновлення та безпеки. Він наголосив, що прифронтові громади сьогодні працюють в умовах щоденного ризику та не мають права на помилку, адже від рішень місцевої влади залежить життя людей.

"Ми живемо під постійними обстрілами, але водночас забезпечуємо роботу транспорту, лікарень, шкіл, комунальних служб. Наше завдання — зробити так, щоб життя в містах не зупинялося", — зазначив Терехов.

За його словами, в центрі політики прифронтових міст і громад перебувають люди та їхня безпека.

"Сильне суспільство — це те, яке здатне подбати про своїх людей у будь-яких умовах", — процитував Терехов колишнього прем’єр-міністра Швеції Таге Ерландера.

Говорячи про потреби прифронтових територій, вн зазначив, що йдеться не лише про фінансову допомогу.

"Нам потрібні не просто ресурси. Нам потрібна нова система мислення і партнерство. Передусім — програми навчання для міст і передача досвіду від країн, які вже проходили відновлення після великих воєн", — підкреслив Ігор Терехов.

Серед ключових напрямів співпраці він назвав децентралізацію та захист енергетичної інфраструктури, розвиток підземної критичної інфраструктури, впровадження новітніх технологій, розвиток оборонного виробництва та ІТ.

Останні заяви Ігоря Терехова

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 березня Ігор Терехов зустрівся з переселенцями з Харкова у Львові. Він обговорив із ними актуальні питання щодо життя та підтримки населення.

Також під час цього форуму мер Харкова закликав Європу до партнерства з прифронтовими громадами. Він наголосив, що українські громади не лише потребують підтримки, а й готові ділитися власним досвідом і стійкістю.