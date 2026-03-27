Терехов во Львове встретился с переселенцами из Харькова

Игорь Терехов во время встречи с харьковчанами во Львове 26 марта 2026 года.

В четверг, 26 марта, мэр Харькова Игорь Терехов встретился с харьковчанами, которые временно находятся во Львове. Мероприятие состоялось во время рабочей поездки мэра на Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum. К этому форуму присоединились представители органов местного самоуправления Украины и стран Северной Европы.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Визит Терехова во Львов

Во время встречи с ВПЛ мэр Харькова обсудил с ними актуальные вопросы жизни и поддержки населения.

В комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке Терехов сообщил, что Ассоциация прифронтовых городов и громад налаживает сотрудничество со странами Балтии и Северной Европы.

"Это очень важное мероприятие, потому что оно объединило прифронтовые города, громады и мэров городов Украины с нашими международными партнерами из Швеции, Норвегии. Это очень важно, потому что имеем поддержку среди их государств и стран. У меня лично были переговоры со шведскими представителями, с норвежскими представителями о дальнейшем нашем сотрудничестве в рамках ассоциации прифронтовых городов и громад", — отметил городской голова Харькова.

Также он добавил, что на данный момент Ассоциация прифронтовых городов и громад сотрудничает с Норвегией в сфере энергетики.

Комментируя встречу с харьковчанами, Терехов подчеркнул, что важно не терять связь:

"Для нас это очень важная встреча, потому что это наша связь с теми людьми, которые вынуждены были переехать временно. Основная задача сегодня — чтобы не теряли эти связи. Основная задача — чтобы после войны, когда будет возможность у людей, они возвращались в свои родные города".

