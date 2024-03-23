Атаки на Харьков - Терехов заявил, что Харькову нужно самое современное ПВО

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город нуждается в самой современной системе противовоздушной обороны. По его словам, сейчас идет работа и переговоры по этому вопросу.

Об этом Терехов сказал в комментарии Новини.LIVE в пятницу, 22 марта, после массированной атаки РФ.

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По его словам, самое современное ПВО нужно, чтобы сделать невозможным прилеты С-300, шахедов и баллистики.

Мэр заверил, что сегодня и правительство, и военные работают над этим вопросом с нашими международными партнерами.

К слову, взрывы в Харькове в очередной раз за сутки прогремели сразу после полуночи 23 марта. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Напомним, из-за российской ракетной атаки по Украине 22 марта в Харькове почти 700 тысяч жителей остаются без электроэнергии. В городе не работает даже метро, система оповещения и светофоры, однако мобильная связь остается доступной.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.