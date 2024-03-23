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Терехов заявив, що Харкову потрібне найсучасніше ППО

23 березня 2024 06:49
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Атаки на Харків - Терехов заявив, що Харкову потрібне найсучасніше ППО
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що місту потрібна найсучасніша система протиповітряної оборони. За його словами, наразі триває робота та переговори з цього питання.

Про це Терехов сказав у коментарі Новини.LIVE у п'ятницю. 22 березня, після масованої атаки РФ.

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За його словами, найсучасніше ППО треба, аби унеможливити прильоти С-300, шахедів та балістики. 

Міський голова запевнив, що сьогодні й уряд, і військові працюють над цим питанням з нашими міжнародними партнерами. 

До слова, вибухи у Харкові вчергове за добу пролунали одразу опісля опівночі 23 березня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, через російську ракетну атаку по Україні 22 березня у Харкові майже 700 тисяч жителів залишаються без електроенергії. У місті не працює навіть метро, система оповіщення та світлофори, однак мобільний зв'язок залишається доступним. 

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Харків
Ігор Терехов
ППО
війна в Україні

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