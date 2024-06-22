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Терехов заявил, что во время обстрела Харькова в укрытии проходил выпускной детей

22 июня 2024 17:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российский удар по Харькову 22 июня во время выпускного детей — детали от Терехова
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты нанесли удар по Харькову в субботу, 22 июня, в момент, когда в укрытии проходил выпускной детей. Они получали дипломы о среднем образовании.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"В момент попадания КАБа в жилой дом, я был на выпускном. Наши дети получали золотые медали, дипломы о среднем образовании", — рассказал Терехов.

По его словам, когда дети узнали об ударе, то улыбки сменились на слезы.

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг нанес удар по жилому дому.

Известно, что враг ранил по меньшей мере 25 человек и убил трех.

война
Харьков
дети
Украина
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Игорь Терехов
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