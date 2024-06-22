Удар РФ по Харькову 22 июня — Синегубов назвал новое количество пострадавших

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Харькова 22 июня. Фото: ГСЧС

В Харькове снова возросло количество пострадавших в результате российского удара в субботу, 22 июня. Сейчас известно, что враг ранил по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Враг нанес удар по городу управляемым боеприпасом. Сейчас известно о трех погибших и 25 раненых.

По словам Синегубова, 16 человек госпитализированы, двое из них — дети. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Последствия российского удара по Харькову 22 июня. Фото: Новини.LIVE

"Повреждена исключительно гражданская инфраструктура: дом, остановки общественного транспорта, магазины", — добавил глава Харьковской ОВА.

Последствия российского удара по Харькову 22 июня. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Впоследствии в городе резко возросло количество пострадавших. Сейчас идет разбор завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг нанес удар по жилому дому.