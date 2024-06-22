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В Харькове снова возросло количество раненых в результате российского обстрела

22 июня 2024 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Удар РФ по Харькову 22 июня — Синегубов назвал новое количество пострадавших
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Харькова 22 июня. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харькове снова возросло количество пострадавших в результате российского удара в субботу, 22 июня. Сейчас известно, что враг ранил по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Враг нанес удар по городу управляемым боеприпасом. Сейчас известно о трех погибших и 25 раненых.

По словам Синегубова, 16 человек госпитализированы, двое из них — дети. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Обстрел Харькова 22 июня
Последствия российского удара по Харькову 22 июня. Фото: Новини.LIVE

"Повреждена исключительно гражданская инфраструктура: дом, остановки общественного транспорта, магазины", — добавил глава Харьковской ОВА.

Последствия российского удара по Харькову 22 июня
Последствия российского удара по Харькову 22 июня. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 22 июня российская армия нанесла авиаудар по Харькову четырьмя авиабомбами, в результате чего есть погибшие и раненые.

Впоследствии в городе резко возросло количество пострадавших. Сейчас идет разбор завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на удар российских оккупантов по Харькову. Враг нанес удар по жилому дому.

война
Харьков
Украина
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов

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