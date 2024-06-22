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Терехов заявив, що під час обстрілу Харкова в укритті проходив випускний дітей

22 червня 2024 17:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російський удар по Харкову 22 червня під час випускного дітей — деталі від Терехова
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти завдали удару по Харкову у суботу, 22 червня, в момент, коли в укритті проходив випускний дітей. Вони отримували дипломи про середню освіту.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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"У момент влучання КАБа в житловий будинок, я був на випускному. Наші діти отримували золоті медалі, дипломи про середню освіту", — розповів Терехов.

За його словами, коли діти дізналися про удар, то посмішки змінилися на сльози.

Нагадаємо, 22 червня російська армія завдала авіаудару по Харкову чотирма авіабомбами, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на удар російських окупантів по Харкову. Ворог завдав удару по житловому будинку.

Наразі відомо, що ворог поранив щонайменше 25 людей та вбив трьох.

війна
Харків
діти
Україна
обстріли
Ігор Терехов
окупанти
випускний

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