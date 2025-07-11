Обстрел роддома в Харькове 11 июля - Трамп прокомментировал атаку РФ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В ночь на пятницу, 11 июля, российские войска атаковали роддом в Харькове. Президент США Дональд Трамп прокомментировал этот обстрел.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами на лужайке Белого дома.

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Политик избежал прямого ответа, но оставил намек на возможное развитие событий.

"Увидите, что будет происходить", — сказал Трамп в ответ на вопрос о российской атаке.

Этот комментарий прозвучал на фоне сообщений о том, что Трамп готовится сделать "важное заявление" по России в ближайший понедельник.

Напомним, в Харькове в результате атаки пострадало по последним данным девять человек - шестеро из них являются пациентами роддома.

Кроме того, корреспонденты Новини.LIVE побывали в роддоме и показали последствия.