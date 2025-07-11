Обстрел роддома в Харькове 11 июля - Трамп прокомментировал атаку РФ

Трамп прокомментировал атаку России на роддом в Харькове
В ночь на пятницу, 11 июля, российские войска атаковали роддом в Харькове. Президент США Дональд Трамп прокомментировал этот обстрел.
Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами на лужайке Белого дома.
Что сказал Трамп об обстреле Харькова
Политик избежал прямого ответа, но оставил намек на возможное развитие событий.
"Увидите, что будет происходить", — сказал Трамп в ответ на вопрос о российской атаке.
Этот комментарий прозвучал на фоне сообщений о том, что Трамп готовится сделать "важное заявление" по России в ближайший понедельник.
Напомним, в Харькове в результате атаки пострадало по последним данным девять человек - шестеро из них являются пациентами роддома.
Кроме того, корреспонденты Новини.LIVE побывали в роддоме и показали последствия.
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