Обстріл пологового будинку у Харкові 11 липня - Трамп прокоментував атаку РФ

Трамп прокоментував атаку Росії на пологовий будинок у Харкові
У ніч на п'ятницю, 11 липня, російські війська атакували пологовий будинок у Харкові. Президент США Дональд Трамп прокоментував цей обстріл.
Про це американський лідер заявив під час спілкування із журналістами на галявині Білого дому.
Що сказав Трамп про обстріл Харкова
Політик уникнув прямої відповіді, але залишив натяк на можливий розвиток подій.
"Побачите, що буде відбуватися", — сказав Трамп у відповідь на запитання щодо російської атаки.
Цей коментар прозвучав на тлі повідомлень про те, що Трамп готується зробити "важливу заяву" щодо Росії найближчого понеділка.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок атаки постраждало за останніми даними дев'ятеро осіб — шестеро з них є пацієнтами пологового будинку.
Крім того, кореспонденти Новини.LIVE побували у пологовому будинку і показали наслідки.
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