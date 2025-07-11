Обстріл пологового будинку у Харкові 11 липня - Трамп прокоментував атаку РФ

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У ніч на п'ятницю, 11 липня, російські війська атакували пологовий будинок у Харкові. Президент США Дональд Трамп прокоментував цей обстріл.

Про це американський лідер заявив під час спілкування із журналістами на галявині Білого дому.

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Політик уникнув прямої відповіді, але залишив натяк на можливий розвиток подій.

"Побачите, що буде відбуватися", — сказав Трамп у відповідь на запитання щодо російської атаки.

Цей коментар прозвучав на тлі повідомлень про те, що Трамп готується зробити "важливу заяву" щодо Росії найближчого понеділка.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок атаки постраждало за останніми даними дев'ятеро осіб — шестеро з них є пацієнтами пологового будинку.

Крім того, кореспонденти Новини.LIVE побували у пологовому будинку і показали наслідки.