Круглосуточно под огнем — Синегубов проинформировал о ситуации на приграничье Харьковщины

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА

В Харьковской области увеличилось количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия. В то же время оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения региона.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Так, за эти сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов по Харьковской области увеличилось. Волчанск, Липцы и все пункты северной границы практически круглосуточно находятся под огнем оккупантов.

"Ситуация сложная. За сегодняшний день поступила информация о двух пострадавших в Липцах и Волчанске — женщине 46 лет и мужчине 74 лет", — сказал Синегубов.

Также увеличилось и количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия. Однако украинские силы продолжают оборонную операцию. В то же время не прекращается эвакуация гражданского населения.

По данным ОВА, в Волчанске остается до 500 человек, данные обновляются. За двое суток удалось эвакуировать более 4000 человек с приграничных территорий.

Синегубов призвал жителей области покинуть обстреливаемые врагом территории.

Скриншот поста Синегубова

Ранее спасатели показали кадры из Волчанска, который располагается в 10 км от российской границы — он превращается в пустошь из-за постоянных обстрелов.

Также представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская разведка знала о планах российских оккупантов наступать в Харьковской области. Действия противника на этом направлении начались по известному графику.