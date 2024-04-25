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В Балаклее увеличилось количество раненых в результате удара РФ, — МВД

25 апреля 2024 19:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Балаклее увеличилось количество раненых в результате удара РФ, — МВД
Скорая помощь. Иллюстративное фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в четверг, 25 апреля, атаковали Балаклею Харьковской области. Количество пострадавших в результате удара по вокзалу увеличилось до десяти.

Об этом сообщает МВД Украины.

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"Количество пострадавших выросло до восьми. Сейчас они госпитализированы", — говорится в сообщении.

удар по Балаклее
Скриншот сообщения МВД

Однако позже глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что количество раненых снова возросло — сейчас известно о десяти. Среди них две женщины 37, 48 лет и 55-летний гражданский мужчина.

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Скриншот поста Синегубова

Напомним, ранее сообщалось о семи раненых в результате обстрела Балаклеи.

Как рассказал начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов, все пострадавшие в Балаклее являются пассажирами.

Харьковская область
обстрелы
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война в Украине
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