В Балаклее увеличилось количество раненых в результате удара РФ, — МВД

Скорая помощь. Иллюстративное фото: открытые источники

Российские военные в четверг, 25 апреля, атаковали Балаклею Харьковской области. Количество пострадавших в результате удара по вокзалу увеличилось до десяти.

Об этом сообщает МВД Украины.

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"Количество пострадавших выросло до восьми. Сейчас они госпитализированы", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения МВД

Однако позже глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что количество раненых снова возросло — сейчас известно о десяти. Среди них две женщины 37, 48 лет и 55-летний гражданский мужчина.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, ранее сообщалось о семи раненых в результате обстрела Балаклеи.

Как рассказал начальник Балаклейской городской администрации Виталий Карабанов, все пострадавшие в Балаклее являются пассажирами.