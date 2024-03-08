В Чугуеве на Харьковщине раздавались взрывы — из-за удара оккупантов ранены пять человек

Последствия удара. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Российские военные в пятницу, 8 марта, нанесли удар по Чугуеву Харьковской области. В результате были ранены пять человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"В результате удара оккупантов по Чугуеву пострадали пять человек, среди них трехлетний ребенок", — написал он.

Последствия удара. Фото: Telegram/Олег Синегубов

По словам Синегубова, в общей сложности были госпитализированы три человека.

Последствия удара. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Двоим из них, в том числе и ребенку, была оказана медицинская помощь на месте.

Скриншот сообщения Синегубова

Напомним, 7 марта российские войска атаковали город Волчанск тремя контролируемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, еще одна гражданка получила ранения.

Также мы писали, что Синегубов объявил принудительную и обязательную эвакуацию из 18 населённых пунктов на Купянском направлении.