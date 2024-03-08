В Чугуеве на Харьковщине раздавались взрывы — из-за удара оккупантов ранены пять человек
Российские военные в пятницу, 8 марта, нанесли удар по Чугуеву Харьковской области. В результате были ранены пять человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Чугуева 8 марта
"В результате удара оккупантов по Чугуеву пострадали пять человек, среди них трехлетний ребенок", — написал он.
По словам Синегубова, в общей сложности были госпитализированы три человека.
Двоим из них, в том числе и ребенку, была оказана медицинская помощь на месте.
Напомним, 7 марта российские войска атаковали город Волчанск тремя контролируемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, еще одна гражданка получила ранения.
Также мы писали, что Синегубов объявил принудительную и обязательную эвакуацию из 18 населённых пунктов на Купянском направлении.
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