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У Чугуєві на Харківщині лунали вибухи — через удар окупантів поранено п'ятеро людей

8 березня 2024 07:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Чугуєві на Харківщині лунали вибухи — через удар окупантів поранено п'ятеро людей
Наслідки удару. Фото: Telegram/Олег Синєгубов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові у п'ятницю, 8 березня, завдали удару по Чугуєву Харківської області. Внаслідок цього були поранені п'ятеро людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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"Внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали п'ятеро осіб, серед них трирічна дитина", — написав він.

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Наслідки удару. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

За словами Синєгубова, загалом були ушпиталені три людини.

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Наслідки удару. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Двом з них, в тому числі й дитині, надали медичну допомогу на місці.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, 7 березня російські війська атакували місто Вовчанськ трьома контрольованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна громадянка отримала поранення.

Також ми писали, що Синєгубов оголосив примусову та обов'язкову евакуацію з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку.

Харківська область
обстріли
окупанти
війна в Україні
поранення

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