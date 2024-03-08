У Чугуєві на Харківщині лунали вибухи — через удар окупантів поранено п'ятеро людей
Російські військові у п'ятницю, 8 березня, завдали удару по Чугуєву Харківської області. Внаслідок цього були поранені п'ятеро людей.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Обстріл Чугуєва 8 березня
"Внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали п'ятеро осіб, серед них трирічна дитина", — написав він.
За словами Синєгубова, загалом були ушпиталені три людини.
Двом з них, в тому числі й дитині, надали медичну допомогу на місці.
Нагадаємо, 7 березня російські війська атакували місто Вовчанськ трьома контрольованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще одна громадянка отримала поранення.
Також ми писали, що Синєгубов оголосив примусову та обов'язкову евакуацію з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку.
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