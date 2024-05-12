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В Дергачах на Харьковщине объяснили, как гражданам можно бесплатно эвакуироваться

12 мая 2024 22:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Дергачах на Харьковщине объяснили, как гражданам можно бесплатно эвакуироваться
Эвакуация гражданских. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В населенных пунктах, которые находятся в Харьковской области вблизи границы с Россией, объявили эвакуацию гражданского населения. Украинцы могут выехать из Дергачей в безопасное место абсолютно бесплатно.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко в Telegram в воскресенье, 12 мая.

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Так, жители приграничных территорий могут бесплатно эвакуироваться. Для этого необходимо оставить заявку по номеру Единого координационного гуманитарного центра: 0800339291.

Задоренко подчеркнул, что о вас обязательно позаботятся в местах компактного проживания и помогут с решением других вопросов.

"Весь слаженный процесс и полный цикл эвакуации от обращения в колл-центр до поселения в местах компактного проживания бесплатный", — добавил он.

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Контакты для эвакуации. Фото: Задоренко
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Скриншот поста Задоренко

Ранее глава ОВА Олег Синегубов отметил, что в Харьковской области увеличилось количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия.

По его словам, в Волчанске остается до 500 человек, данные обновляются. За двое суток удалось эвакуировать более 4000 человек с приграничных территорий.

Также мы писали, что спасатели показали кадры из Волчанска — он превращается в пустоту из-за постоянных обстрелов.

украинцы
эвакуация
Харьковская область
война в Украине
фронт
наступление

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