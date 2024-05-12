У Дергачах на Харківщині пояснили, як громадянам можна безплатно евакуюватися

Евакуація цивільних. Фото: ДСНС

У населених пунктах, які розташовані на Харківщині поблизу кордону з Росією, оголосили евакуацію цивільного населення. Українці можуть виїхати з Дергачів в безпечне місце абсолютно безплатно.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко у Telegram у неділю, 12 травня.

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Так, мешканці прикордонних територій можуть безплатно евакуюватися. Для цього необхідно залишити заявку за номером Єдиного координаційного гуманітарного центру: 0 800 339 291.

Задоренко наголосив, що про вас обов’язково подбають у місцях компактного проживання та допоможуть із вирішенням будь-яких інших питань.

"Увесь злагоджений процес та повний цикл евакуації від звернення в кол-центр до поселення у місцях компактного проживання є безкоштовним", — додав він.

Контакти для евакуації. Фото: Задоренко

Скриншот допису Задоренка

Раніше голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, у Харківській області збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії.

За його словами, у Вовчанську залишається до 500 людей, дані оновлюються. За дві доби вдалося евакуювати понад 4000 людей з прикордонних територій.

Також ми писали, що рятувальники показали кадри з Вовчанська — він перетворюється на пустку через постійні обстріли.