Удар РФ по Харькову - первые фото и видео

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник днем, 7 июля, российские войска атаковали беспилотниками Харьков, в результате чего есть пострадавшие. Спасатели показали первые минуты после удара по Холодногорскому району города.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГСЧС Харьковщины в Telegram.

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В понедельник, 7 июля, россияне массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками, в результате чего есть раненые среди мирного населения.

Спасатели и полицейские на месте удара по Харькову. Фото: ГСЧС/Telegram

"Сегодня днем враг нанес удары БпЛА по Холодногорскому району города. Под российские удары попали жилые, административные и складские здания, объекты торговли и автомобили. Произошло несколько очагов возгорания. Горели жилые здания и автомобили", — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС/Telegram

Также отмечается, что в результате вражеского удара пострадали по меньшей мере 33 человека.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты и психологи. Продолжается ликвидация последствий российских обстрелов.

Чрезвычайники спасают людей после атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что 7 июля зафиксировано шесть попаданий в Холодногорском районе Харькова.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ в больнице умерла тяжело раненная харьковчанка.