Удар РФ по Харькову - первые фото и видео

В ГСЧС показали первые минуты после атаки РФ на Харьков — видео
В понедельник днем, 7 июля, российские войска атаковали беспилотниками Харьков, в результате чего есть пострадавшие. Спасатели показали первые минуты после удара по Холодногорскому району города.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГСЧС Харьковщины в Telegram.
Обстрел Харькова — первые кадры после удара и последствия
В понедельник, 7 июля, россияне массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками, в результате чего есть раненые среди мирного населения.
"Сегодня днем враг нанес удары БпЛА по Холодногорскому району города. Под российские удары попали жилые, административные и складские здания, объекты торговли и автомобили. Произошло несколько очагов возгорания. Горели жилые здания и автомобили", — говорится в сообщении ГСЧС.
Также отмечается, что в результате вражеского удара пострадали по меньшей мере 33 человека.
На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты и психологи. Продолжается ликвидация последствий российских обстрелов.
Ранее мы информировали, что 7 июля зафиксировано шесть попаданий в Холодногорском районе Харькова.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ в больнице умерла тяжело раненная харьковчанка.
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