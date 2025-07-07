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В ГСЧС показали первые минуты после атаки РФ на Харьков — видео

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 18:15
Удар РФ по Харькову - первые фото и видео
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник днем, 7 июля, российские войска атаковали беспилотниками Харьков, в результате чего есть пострадавшие. Спасатели показали первые минуты после удара по Холодногорскому району города.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГСЧС Харьковщины в Telegram.

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В понедельник, 7 июля, россияне массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками, в результате чего есть раненые среди мирного населения.

Атака на Харків
Спасатели и полицейские на месте удара по Харькову. Фото: ГСЧС/Telegram

"Сегодня днем враг нанес удары БпЛА по Холодногорскому району города. Под российские удары попали жилые, административные и складские здания, объекты торговли и автомобили. Произошло несколько очагов возгорания. Горели жилые здания и автомобили", — говорится в сообщении ГСЧС.

Атака на Харків
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьков. Фото: ГСЧС/Telegram

Также отмечается, что в результате вражеского удара пострадали по меньшей мере 33 человека.

На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты и психологи. Продолжается ликвидация последствий российских обстрелов.

Атака на Харків
Чрезвычайники спасают людей после атаки РФ. Фото: ГСЧС/Telegram

Ранее мы информировали, что 7 июля зафиксировано шесть попаданий в Холодногорском районе Харькова.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ в больнице умерла тяжело раненная харьковчанка.

Харьков обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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