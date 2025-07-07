Удар РФ по Харкову — перші фото та відео

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС/Telegram

У понеділок вдень, 7 липня, російські війська атакували безпілотниками Харків, внаслідок чого є постраждалі. Рятувальники показали перші хвилини після удару по Холодногірському району міста.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДСНС Харківщини у Telegram.

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У понеділок, 7 липня, росіяни масовано атакували Харків ударними безпілотниками, внаслідок чого є поранені серед мирного населення.

Рятувальники та поліціянти на місці удару по Харкову. Фото: ДСНС/Telegram

"Сьогодні вдень ворог завдав ударів БпЛА по Холодногірському району міста. Під російські удари потрапили житлові, адміністративні та складські будівлі, об'єкти торгівлі та автомобілі. Сталося декілька осередків займання. Горіли житлові будівлі та автівки", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харків. Фото: ДСНС/Telegram

Також зазначається, що внаслідок ворожого удару постраждало щонайменше 33 особи.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні розрахунки та психологи. Триває ліквідація наслідків російських обстрілів.

Надзвичайники рятують людей після атаки РФ. Фото: ДСНС/Telegram

Раніше ми інформували, що 7 липня зафіксовано шість влучань у Холодногірському районі Харкова.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ у лікарні померла важкопоранена харків'янка.