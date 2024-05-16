Терехов прокомментировал попадание C-300 в Харьковское общежитие, где жили переселенцы

Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов, Facebook

Вечером 15 мая российская ракета С-300 попала в общежитие в Харькове, куда переехали жители области. Здание не получило значительных разрушений, но известно о двух пострадавших.

Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в телемарафоне "Єдині новини" в четверг, 16 мая.

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Оккупанты попали ракетой в харьковское общежитие

В общежитии в Харькове, куда оккупанты попали ракетой, находились переселенцы из Харьковской области.

"Вечером были взрывы, и было повреждено здание общежития. Туда попала российская ракета, предварительно С-300. Но, к счастью, не было таких больших разрушений. Пострадали двое мужчин. Их забрала карета скорой помощи. Я был на этом месте. Но очень многие были напуганы, потому что там находились люди, которые были вынуждены переехать к нам из других районов Харьковской области", — отметил Терехов.

Городской голова Харькова также сообщил, что ночью 16 мая было попадание двух ракет. В ходе этих обстрелов повреждены 11 домов. Коммунальные предприятия ликвидируют последствия вражеских обстрелов.

Ранее мы писали, что в связи с боевыми действиями на севере Харьковской области в прифронтовых населенных пунктах продолжается эвакуация населения. За прошедшие сутки в безопасные регионы вывезли еще 1 756 гражданских.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский приехал в одну из харьковских больниц, где находятся раненые военнослужащие, чтобы вручить награды защитникам Харьковщины.