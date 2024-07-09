В Харьковской области идентифицировали боевика "ДНР", который издевался над гражданским населением

Пыточная, которую обнаружили после деоккупации Купянского района. Фото: "Радио Свобода"

В Харьковской области идентифицировали боевика так называемой "ДНР", который издевался над гражданским населением во время оккупации Купянского района. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram во вторник, 9 июля.

Читайте также:

Издевательство над украинцами во время оккупации

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно сообщено о подозрении 48-летнему мужчине по фактам участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, а также жестокого обращения с гражданским населением и нарушения законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц", — говорится в сообщении.

Российский оккупант, издевавшийся над украинцами. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Подозреваемым является житель г. Енакиево Донецкой области. Следствие установило, что не позднее августа 2019 года фигурант вступил в состав первого батальона территориальной обороны так называемой "ДНР". В должности командира отделения указанного батальона с 2019 года оккупант участвовал в боевых задачах против украинских защитников на территории Донецкой области.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину подозреваемый вместе с другими военнослужащими государства-агрессора перебазировался на территорию Великобурлукской территориальной громады Купянского района.

А 15 июня 2022 года противник, действуя по предварительному сговору с другими оккупантами, задержал гражданского мужчину, которому на тот момент было 59 лет. Пострадавшего задержали и поместили в камеру временного содержания, которую захватчики обустроили на территории местного полицейского отделения в Великобурлукской громаде.

Оккупанты, противоправно удерживая гражданского мужчину в антисанитарных условиях, ограничивая в еде и воде, систематически избивали его. Во время "допросов" военнослужащие государства-агрессора применяли физическое и психологическое насилие, требуя получить от него информацию об украинских защитниках.

"18 июня оккупанты перевезли потерпевшего на территорию Волчанского агрегатного завода, где продолжили пытки и издевательства над мужчиной — проводили длительные допросы, били по туловищу, конечностям и лицу, угрожали и осуществляли психологическое давление. После четырех дней незаконного заключения представители вражеской армии отпустили мужчину", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, Купянская окружная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 44-летней женщины. Она оказалась коллаборанткой и заняла руководящую должность при оккупантах.

Также СБУ объявила подозрение мэру Волчанска Харьковской области, сотрудничавшему с российскими оккупантами. Во время захвата города врагом 67-летний мужчина занимал должность начальника Волчанского территориального управления временной гражданской администрации россиян.