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У Вовчанську держслужбовиця добровільно співпрацювала з окупантами

27 червня 2024 17:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обіймала посаду в окупаційному центрі зайнятості — держслужбовиці з Вовчанська оголосили підозру
Колаборанти. Ілюстративне фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні повідомили про підозру колишній державній службовиці, яка перейшла на бік ворога під час окупації Вовчанська Харківської області. Вона керувала "політикою підбору кадрів" та готувала повідомлення про діяльність окупаційного центру зайнятості для російської пропаганди.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Мешканка міста Вовчанськ обіймала посаду провідного фахівця з питань зайнятості відділу організації працевлаштування населення центру зайнятості, а під час окупації свідомо та добровільно пішла на співпрацю з росіянами. 

Вона стала "заместителем начальника Волчанского районного филиала Харьковского областного центра занятости". На цій посаді колаборантка здійснювала контроль, брала участь в організації роз'яснення російського законодавства та готувала повідомлення для російської пропаганди.

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Колаборантка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також вона складала програми зайнятості населення та соціально-економічного розвитку за російськими стандартами. А перед контрнаступом Сил оборони України у 2022 році вона втекла на територію Росії, де переховується від слідства.

Правоохоронці заочно повідомили жінці про підозру в колабораційній діяльності та держзраді під час воєнного стану. Наразі вирішується питання про оголошення її у розшук. 

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, харків'янин у соціальній мережі закликав російських окупантів завдати ядерного удару по Україні. Йому оголосили про підозру.

Також ми писали, що на Харківщині затримали колаборантку, яка раніше співпрацювала з окупаційною владою у регіоні. 

Харківська область
держзрада
Колаборант
окупація
підозра
війна в Україні
Вовчанськ

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