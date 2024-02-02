В Харьковской области объявили подозрение экс-полицейскому, который работал на Россию

Российский оккупант. Фото: росСМИ

В Харьковской области объявили подозрение бывшему полицейскому, работавшему на захватчиков во время оккупации Волчанска. Фигурант нес службу на блокпостах врага в российской форме и со знаком "министерства ЛНР".

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Подозрение бывшему полицейскому

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении экс-полицейскому по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, во время временной оккупации Волчанска фигурант добровольно сотрудничал с представителями России. На тот момент он был полицейским отдела полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

Во время захвата города злоумышленник добровольно стал "командиром отделения 1-го взвода патрульно-постовой службы" в псевдополиции Волчанска.

Фигурант носил военную форму оккупантов РФ с опознавательным знаком "МВД ЛНР". К тому же он нес службу на блокпосту, где лично проверял документы водителей и осматривал автомобили для безопасности россиян.

"Впоследствии он получил новую должность от оккупантов и стал уже "командиром отделения 1-го отдельного взвода патрульно-постовой службы отделения полиции № 3 (дислокация г. Волчанск) Военно-гражданской администрации Харьковской области", — говорится в сообщении.

В настоящее время предатель скрывается от следствия на территории России. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове разоблачили директора и главного бухгалтера одного из родильных домов, которые безосновательно насчитали себе доплат и премий более чем на 400 тысяч гривен. Это происходило в период с октября 2022 года по июль 2023 года.

Также мы писали, что в Харьковской области впервые вынесен приговор о пожизненном заключении бывшему сотруднику полиции за измену. Этот человек передавал сведения о расположении ВСУ и правоохранительных органов российской ФСБ.