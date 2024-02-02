Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области объявили подозрение экс-полицейскому, который работал на Россию arrow

В Харьковской области объявили подозрение экс-полицейскому, который работал на Россию

2 февраля 2024 17:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области объявили подозрение экс-полицейскому, который работал на Россию
Российский оккупант. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области объявили подозрение бывшему полицейскому, работавшему на захватчиков во время оккупации Волчанска. Фигурант нес службу на блокпостах врага в российской форме и со знаком "министерства ЛНР".

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Подозрение бывшему полицейскому

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении экс-полицейскому по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, во время временной оккупации Волчанска фигурант добровольно сотрудничал с представителями России. На тот момент он был полицейским отдела полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

Во время захвата города злоумышленник добровольно стал "командиром отделения 1-го взвода патрульно-постовой службы" в псевдополиции Волчанска.

Фигурант носил военную форму оккупантов РФ с опознавательным знаком "МВД ЛНР".  К тому же он нес службу на блокпосту, где лично проверял документы водителей и осматривал автомобили для безопасности россиян.

"Впоследствии он получил новую должность от оккупантов и стал уже "командиром отделения 1-го отдельного взвода патрульно-постовой службы отделения полиции № 3 (дислокация г. Волчанск) Военно-гражданской администрации Харьковской области", — говорится в сообщении.

В настоящее время предатель скрывается от следствия на территории России. Решается вопрос об объявлении его в розыск.

null
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове разоблачили директора и главного бухгалтера одного из родильных домов, которые безосновательно насчитали себе доплат и премий более чем на 400 тысяч гривен. Это происходило в период с октября 2022 года по июль 2023 года.

Также мы писали, что в Харьковской области впервые вынесен приговор о пожизненном заключении бывшему сотруднику полиции за измену. Этот человек передавал сведения о расположении ВСУ и правоохранительных органов российской ФСБ. 

ЛНР
полиция
Харьковская область
прокуратура
оккупанты
оккупация
подозрение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме