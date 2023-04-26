В Харьковской области подросток избил мужчину и оставил лежать без сознания

Человек стоит в наручниках. Фото: klipartz.com

Следователи сообщили жителю Харьковщины о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений односельчанину.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

Читайте также:

Материалы следствия

Злоумышленник во время конфликта избил своего оппонента и ушел. Пострадавший пролежал на улице без сознания около 22 часов. На следующий день мужчину нашли прохожие и вызвали скорую медицинскую помощь. В настоящее время он находится в больнице.

Следователи выяснили, что 14 апреля 18-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения со своими знакомыми на территории учебного заведения в городе Мерефа. Также там находился и 37-летний потерпевший со своим товарищем.

"В ходе распития спиртных напитков между ними возник конфликт, который перерос в драку. 18-летний парень ударил по голове своего оппонента, а когда тот упал на землю, сел на него сверху и ударил еще несколько раз", — рассказывают полицейские.

Мужчины разошлись, но потерпевший потерял сознание и пролежал на территории учебного заведения около 22 часов. На следующий день его обнаружили прохожие. Пока он в больнице, состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.

По данному факту следователем отдела полиции №3 ХРУП №1 открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

25 апреля подростку уведомлено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, что в Харьковской области в г. Купянск двое братьев убили мужчину.

Также мы рассказывали, что в Харькове правоохранители доказали вину мужчины, который сломал шею своему коллеге и расчленил его. Убийцы грозит 14 лет лишения свободы.