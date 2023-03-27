В Харьковском районе правоохранители эксгумировали тело жертвы российской агрессии

В Харьковской области правоохранители эксгумировали тело жертвы российской агрессии
Прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали на кладбище в с. Малые проходы Харьковского района труп 28-летней женщины.
Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.
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Материалы следствия
По данным следствия, 7 августа прошлого года оккупанты обстреливали село. Один из снарядов упал во дворе дома и разорвался. Женщина в это время находилась на территории домовладения. В результате взрыва снаряда она погибла.
Тело умершей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В Харьковской области продолжаются досудебные расследования российских военных преступлений . В рамках одного уголовного дела произошла эксгумация трупа 91-летней местной жительницы , погибшей от российского снаряда.
Также, на прошлой неделе, в Изюмском районе Харьковской области , правоохранители обнаружили тела двух жителей, погибших в результате агрессии российской федерации . Они погибли весной 2022 года.