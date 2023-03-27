В Харьковском районе правоохранители эксгумировали тело жертвы российской агрессии

Женщина погибла в результате взрыва снаряда

Прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали на кладбище в с. Малые проходы Харьковского района труп 28-летней женщины.

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

Материалы следствия

По данным следствия, 7 августа прошлого года оккупанты обстреливали село. Один из снарядов упал во дворе дома и разорвался. Женщина в это время находилась на территории домовладения. В результате взрыва снаряда она погибла.

Тело умершей направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Харьковской области продолжаются досудебные расследования российских военных преступлений . В рамках одного уголовного дела произошла эксгумация трупа 91-летней местной жительницы , погибшей от российского снаряда.

Также, на прошлой неделе, в Изюмском районе Харьковской области , правоохранители обнаружили тела двух жителей, погибших в результате агрессии российской федерации . Они погибли весной 2022 года.